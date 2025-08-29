Si bien en Colo Colo hoy trabajan atentamente bajo las órdenes de Hugo González y Luis Pérez, todo indica que su labor no pasará más allá del Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile.

Así lo dio a conocer esta tarde al menos el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN, quien sostuvo que luego del portazo de Gustavo Quinteros, será Fernando Ortiz el DT que Blanco y Negro traiga para el “Cacique”.

“En los próximos minutos se le hace llegar la oferta formal a Fernando Ortiz, las condiciones, mañana será aprobado. El nuevo técnico de Colo Colo será Fernando Ortiz“, aseguró el comunicador.

El paraguayo y exDT de Colo Colo, Gualberto Jara, dialogó con BOLAVIP sobre el inminente arribo de su compatriota: “Me sorprende por un lado porque es un nombre que al menos yo creo que también toda la opinión no tenía en cuenta”.

La gran sorpresa de Gualberto Jara

A su vez, señaló que no conoce del todo su trabajo, dando así cuenta de lo desconocido que podría llegar a ser para el medio local: “De Ortiz no tengo tampoco mucha información, sé que estuvo trabajando en México, inclusive en Paraguay, también en Sportivo Luqueño, Sol de América…”.

Fernando Ortíz sería el nuevo DT de Colo Colo ante la negativa de Jorge Almirón (Foto: PHotosport)

“Sorprende el hecho de que tengan que elegir uno que no conoce el medio y que llega en un momento en que el equipo está en una situación muy difícil, ¿no? Y que necesita urgentemente sacar buenos resultados para ver si todavía podemos pelear algo, una posible participación en torneos internacionales, por lo menos”, reflexionó.

Finalmente, especula que su llegada podría deberse también a su agente: “Ya estamos acostumbrados a que los muy buenos representantes siempre colocan a técnicos y jugadores en buenos equipos”.