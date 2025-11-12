Francisco Salinas se ha transformado en uno de los nombres más comentados del cierre de temporada. El lateral derecho de Coquimbo Unido completó un año sobresaliente en el cuadro “Pirata”, consolidándose como uno de los jugadores más regulares del plantel dirigido por Esteban González.

Su proyección ofensiva, solidez defensiva y capacidad para adaptarse a distintos esquemas lo posicionaron como una de las revelaciones de la Liga de Primera 2025, despertando el interés de Colo Colo, elenco que busca reforzar la banda diestra de cara al próximo año tras las dificultades que ha tenido en ese sector.

Por ahora, desde la Cuarta Región no se han pronunciado oficialmente sobre ofertas, aunque todo indica que el jugador será uno de los protagonistas del próximo mercado de fichajes.

Francisco Salinas disputó 36 partidos oficiales, marcó 6 goles y aportó 3 asistencias | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Francisco Salinas no se quiere mover de Coquimbo

No obstante, el propio futbolista de 25 años en plena gira de la Selección Chilena fue consultado por su futuro y se refirió con cautela a los posibles movimientos.

“Ha sido un año lindo, ser campeón cuatro fechas antes es como un sueño y es mi primer título. Estoy muy contento porque me están saliendo las cosas, necesitaba un año así de lindo”, remarcó el oriundo de San Felipe en el canal oficial de La Roja.

“Tengo contrato con Coquimbo Unido, estoy bastante cómodo. Estoy feliz y espero seguir”, sentenció.

