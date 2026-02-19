Colo Colo anunció que su mercado de fichajes concluyó y ello le provocó satisfacción a Nicolás Peric. ¿Qué pasó? El retirado portero entregó un potente argumento para que el cuadro albo festeje dicha decisión.

En los micrófonos de Radio Pauta, el comentarista deportivo analizó la postura del conjunto de Macul y explicó por qué se debió hacer antes. La razón es anímica: descomprime la tensión sobre los jugadores.

Bajo su visión, el equipo de Fernando Ortiz tenía que dejar la incertidumbre sin tanta vuelva y luchar con lo disponible. Es que para él, solo una incorporación rimbombante puede ser valorada en un grupo tan complejo.

“Más que lógico. Hace rato debería haber dado este anuncio Colo Colo y haber dejado trabajar tranquilo. Quieras o no, el ruido externo de traer más jugadores le molesta al plantel”, lanzó.

“Tendrían que haberlo hecho hace mucho rato. Desde dentro del camarín, cuando dicen que el plantel no está cerrado, que se está buscando aquí y alla, los jugadores se insegurizan“, agregó.

Colo Colo no sumó más incorporaciones en este mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

Acusó a una figura que salió de Colo Colo

Finalmente, el mítico arquero ahondó en su reflexión y aprovechó de exponer a un futbolista que le dijo adiós al Estadio Monumental. Sin entregar su nombre, lo acusó de trabajar de mala manera.

“Si digo ‘va a llegar Marcelo Espina”, los jugadores lo esperan con ansias: se sienta a mi lado y veo hasta cómo se abrocha los zapatos. Pero si digo “traigo a Juanito Pérez”, ellos dicen ‘a qué vino y quizás cuánto le pagan’“, expresó.

“Eso pasó el año pasado en Colo Colo, con un jugador que hoy no está. Tenía pésima actitud para enfrentar los entrenamientos“, cerró. ¿Lo curioso? Jorge “Coke” Hevia mencionó a Salomón Rodríguez y “El Loco” aplaudió…

