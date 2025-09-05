La Selección Chilena cayó anoche por 3-0 ante Brasil en el cierre de su campaña como visitante en estas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026, que será la tercera cita al hilo en que La Roja no estará presente. Sobre lo que sucede con Chile habló un ex entrenador de Colo Colo, quien ha sonado varias veces para dirigir al Equipo de Todos.

Se trata de Gustavo Quinteros, quien actualmente se encuentra libre y estuvo cerca de volver al Cacique tras la salida de Jorge Almirón.

Ayer en entrevista con el programa ‘F90’ de ESPN Argentina, el santafesino dio su opinión de lo que pasa con el combinado nacional y destacó a dos jugadores que salieron del cuadro popular que pueden ser de gran ayuda en el nuevo proceso de Chile.

No se olvida de estos ex Colo Colo

Se trata del delantero Damián Pizarro y el extremo Jordhy Thompson, ambos en Europa. También nombró a Bruno Barticciotto que lo tuvo en Universidad Católica y recordó al argentino Pablo Solari.

“Yo creo que hay buenos jugadores en Chile. Yo he tenido jugadores jóvenes que se han vendido, Damián Pizarro lo vendieron a Italia, Jordhy Thompson es figura en Rusia, Pizarro juega en la Selección, joven. (Pablo) Solari, que es argentino, pero también es parte de ese grupo de jóvenes”, comenzó diciendo.

“Jugamos muchas veces Copa Libertadores con chicos jóvenes y esos jóvenes están en un buen nivel, (Bruno) Barticciotto. Hay un montón de jugadores que ahora están jugando Copa Sudamericana y demás, hay jugadores que están jugando en Brasil, hay jugadores que están jugando en Europa. Hay buenos jugadores en Chile”, continuó Quinteros.

“Pero bueno, ningún entrenador ha podido últimamente encontrar ese equipo que sea capaz de clasificarlo”, completó.

Gustavo Quinteros no se olvida de Damián Pizarro y Jordhy Thompson. (Foto: Javier Salvo/Photosport)

La solución de Gustavo Quinteros para el futuro de La Roja

Respecto a lo que debería ocurrir para que Chile pueda volver a una Copa del Mundo, el técnico argentino propuso:

“Yo creo que la gente encargada tiene que pensar, recapacitar y ver la competencia en inferiores. Tienen que salir más jugadores como estos que te nombré que son muy buenos, chicos jóvenes que están jugando en Primera División, más cantidad para tener más variantes y seguir confiando. El talento está y hay que buscar la manera”.

Finalmente expresó sus mejores deseos para el futuro de la Selección Chilena y la evolución de los jóvenes jugadores nacionales.

“Ojalá le vaya bien, porque Chile yo tengo los mejores recuerdos y el fútbol podría seguir creciendo si la Selección juega mundiales. Es una vidriera muy importante para la evolución de los jugadores, jugar en Europa o en equipos más importantes de América”, concluyó el DT de 60 años.