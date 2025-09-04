Este jueves la Selección Chilena cerró su campaña de visita en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026, con una derrota por 3-0 ante Brasil en Río de Janeiro.

La Roja que ya venía eliminada y sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo, se presentó con un equipo nuevo al mando del técnico interino Nicolás Córdova, pensando en la proyección para un nuevo proceso, tras la salida del entrenador Ricardo Gareca.

Pero en el Estadio Maracaná la Verdeamarela no perdonó al combinado austral, que se lució ante su público y al mando del reconocido estratega italiano Carlo Ancelotti.

Los goles de la canarinha fueron obra de Estevao (38′), Lucas Paquetá (72′) y Bruno Guimaraes (76′).

De esta forma, Chile terminó una paupérrima campaña como forastero, donde solo pudo sacar un punto que fue el empate con Perú en Lima. El resto fue solo derrotas fuera de casa.

El Equipo de Todos cerró la fecha 17 de las Eliminatorias en la última posición con 10 unidades, distanciado por dos puntos de Perú que está por encima y también eliminado de la próxima Copa del Mundo.

Mientras que Brasil se queda con el segundo lugar con 28 contables, siendo el escolta del líder Argentina que suma 38 unidades.

Este fue el equipo titular que presentó Chile ante Brasil en el Maracaná. (Foto: Heuler Andrey/DiaEsportivo/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

En la última jornada Chile recibirá al ya clasificado Uruguay, partido programado para el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional de Santiago.