Tras la dura caída ante Coquimbo Unido, Colo Colo atraviesa un momento de tensión en lo futbolístico y observa con preocupación su posición en la tabla de la Liga de Primera 2025.

Los resultados irregulares han encendido la discusión sobre la continuidad de Fernando Ortiz como entrenador, tanto para lo que resta del año como para la próxima temporada.

Actualmente, el equipo estaría en riesgo de quedarse fuera de las copas internacionales, un golpe fuerte para las pretensiones del conjunto de Macul y para el ex DT del América de México

Filippo Borghi opina de Fernando Ortiz en Colo Colo

En este escenario, Filippo Borghi, hijo del exfutbolista y entrenador Claudio Borghi, entregó su opinión en el programa A Veces Hablamos de Fútbol de Picado TV sobre el cuerpo técnico liderado por Ortiz.

“Yo le doy hasta fin de año. Encuentro una locura cambiar un técnico ahora con estos tres partidos. Si se va, ¿quién va a la banca?”, manifestó el arquitecto.

En Colo Colo comienzan a analizar la continuidad de Ortiz | FOTO: Javier Torres/Photosport

“A fin de año le van a ver los resultados, le van a decir que no clasificó y hay que armar todo de nuevo cero. Lo trajeron de parche para ver si cura la herida y si no cura la herida van a traer otro”, sentenció.

¿Hasta cuándo es el contrato de Fernando Ortiz en Colo Colo?

En cuanto a su contrato, Fernando Ortiz firmó vínculo con Blanco y Negro hasta finales de 2026, aunque ese acuerdo puede ser revisado y terminado anticipadamente si la dirigencia lo considera necesario.