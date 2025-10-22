En el fútbol, pocas cosas son más sagradas que la rivalidad de un clásico. Sin embargo, las instancias definitorias de un torneo continental a veces logran lo impensado: unir, aunque sea por 90 minutos, a hinchas de colores opuestos bajo la misma bandera.

A tan solo un día de la crucial semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2025 entre Universidad de Chile y Lanús, un apoyo inesperado ha surgido desde la vereda del archirrival.

Filippo Borghi, hijo del histórico entrenador y campeón del mundo Claudio “Bichi” Borghi, y reconocido hincha de Colo Colo, sorprendió al dejar de lado la camiseta alba para ponerse la del “fútbol chileno”.

Filippo Borghi da la fórmula a la U para vencer a Lanús

En una conversación en el programa A Veces Hablamos de Fútbol de Picado TV Chile, Borghi no solo le deseó éxito al conjunto azul, sino que se atrevió a entregar la fórmula táctica y los nombres propios que, a su juicio, son determinantes para que la “U” saque ventaja ante el duro equipo argentino.

“Estoy contento como hincha del fútbol chileno. Encuentro buenísimo que vayan por el partido de Lanús, que vayan por Católica y que se la jueguen. Tuvieron un mes para prepararse y ojalá que sea tremendo partido y la U haga un partidazo”, declaró el arquitecto.

“Para mí en el partido del jueves son claves Altamirano y Assadi, esos dos se la tienen que jugar y romperla. Altamirano tiene que pegarle de lejos, dar buenos pases y darle con todo”, concluyó.

Altamirano y Assadi son dos de las grandes figuras de esta U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Borghi fue claro: el éxito de la U en el Estadio Nacional este jueves pasa, sí o sí, por los pies de ellos.

Universidad de Chile vs. Lanús: ¿cuándo y a qué hora es el partido?

La U y Lanús disputarán la ida de las semifinales de Copa Sudamericana este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas de Chile.