Colo Colo femenino se despidió este miércoles de la Copa Libertadores. Las Albas no lograron mostrar su mejor versión ante un Deportivo Cali que tuvo las más claras del partido. De igual forma, el encuentro terminó definiéndose por penales, donde la escuadra chilena cayó por 5 a 4.

Pese a la eliminación, la actuación del “Cacique” sacó aplausos entre los hinchas del popular quienes valoraron que hayan sacado la cara por el club en este complicado 2025, año donde el club cumplió cien años de historia.

Y es que lo de las Albas fue para aplaudir. Terminaron la fase de grupos con puntaje perfecto, sin goles en contra. Luego ante Libertad en cuarto mantuvieron su valla invicta y llegaron a semis ante el cuadro colombiano. Ryan Torrero volvió a ser figura y no permitió la caída de su pórtico.

Para el récord, Colo Colo femenino sigue sin perder desde hace más de un año y llevan ya 38 encuentros sin conocer de derrotas. Esta actuación, hizo que un destacado hincha trasandino se enamorara más aún del club.

Influencer e hincha argentino fascinado con Colo Colo

Durante gran parte del torneo, el influencer argentino conocido como ‘Darito0k’ terminó más que convencido de su amor por el “Cacique”. Antes, ya se destacaba entre la comunidad alba realizando videos en redes sociales, pero esta vez, su labor llegó más allá.

El trasandino, mecánico de profesión, se desempeña también como YouTuber y es parte de los videos de los famosos Displicentes cuando juega su equipo: Lanús. Tiempo atrás, comenzó a hablar del “Cacique” y su contenido la rompió en Chile.

Durante este certamen femenino que se está desarrollando en Buenos Aires, el creador de contenido asistió a gran parte de los partidos de Colo Colo siendo considerado uno más dentro de los aficionados del popular que llegaron a apoyar a las Albas.

Pese a la derrota, Darito posteó una imagen junto a la goleadora Mary Valencia, asegurando que: “Tu humildad es lo mejor de todo, arriba que sos la mejor goleadora, con la frente bien en alto , acá voy a estar para alentarlas siempre”.

El desahogo de Darito0k tras la eliminación de Colo Colo femenino

A través de su cuenta de Instagram, Darito publicó un video demostrando su orgullo por el equipo de Tatiele Silveira: “Recién llegué a casa muy cansado y la verdad que muy bajón por el resultado. Pero qué se les puede decir a estas chicas, se pusieron el centenario al hombro, muchachos y la verdad es que no hay que reprocharles nada. Hay que darles más apoyo todavía. Yo la verdad espero que les haya servido mi granito de arena para alentar todos los partidos con ellas. Y a la gente de Colo Colo que vino, de Chile a Argentina para alentar, y la gente que se quedó en Chile porque no pudo venir, siempre las estuvimos alentando como ellas se merecen como las verdaderas cabras”.

Pero en su video también aprovechó de responder a los hinchas azules quienes se burlaron de la caída del popular: “Y a los bolud… que estuvieron durmiendo todo este mes que ahora se despertaron y vienen a cargar. ¿Cuándo jugó la Universidad de Chile la Copa Libertadores? yo la verdad que no lo ví. No me vengan a cargar, cierren la boca porque la semana que viene se vuelven de Sudamericana”.

“Vamos las cabras, un abrazo enorme de parte de Darito y de la gente de Colo Colo que la verdad hoy fue una fiesta, hoy hubo redoblantes, bolsitas alentando todo el partido, guacho. Estoy afónico porque la verdad que me siento muy feliz de haber sido parte de todo esto. Les mando un abrazo y, chicas, no se bajoneen, que esto es Colo Colo”, cerró.