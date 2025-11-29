Erick Pulgar se consagró campeón de la Copa Libertadores de América 2025 con Flamengo. El ‘Mengao’ se impuso en un ajustado partido ante Palmeiras, convirtiéndose así en el primer equipo de Brasil en conquistar el máximo torneo continental en cuatro ocasiones.

La primera parte del compromiso no estuvo a la altura del espectáculo, terminando los primeros 45′ sin ningún remate al arco por parte de los equipos.

Sin embargo, el ‘Mengao’ salió con todo en la segunda mitad y el ‘Verdao’ no lo pasó bien. Tras un gran centro de De Arrascaeta, Danilo logró conectar de cabeza para batir al meta del Palmeiras y anotar el único tanto del compromiso.

Flamengo se consagra campeón de Copa Libertadores con Flamengo. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Con este triunfo, Flamengo cobró “venganza” de la final de 2021 cuando se inclinó por 2 a 1 ante el mismo rival en el partido disputado en el mítico Centenario de Montevideo.

Antes, el cuadro ‘Rubro Negro’ se consagró campeón en 1981 ante Cobreloa, luego en 2019 hizo lo propio ante River Plate y, en 2022, conquistó la tercera ante el Athletico Paranaense.

Erick Pulgar hace historia para el fútbol chileno

Erick Pulgar celebra por partida doble. El mediocampista nacional formado en Deportes Antofagasta, se convierte en el segundo chileno en ganar la Copa Libertadores en dos oportunidades.

Antes, Benjamín Kuscevic lo hizo precisamente con el ‘Verdao’, aunque con un protagonismo mucho menos al que tuvo el exjugador de la Fiorentina en esta temporada con el elenco rojinegro.

