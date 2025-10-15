Colo Colo femenino se despidió de la Copa Libertadores de América 2025 que se está desarrollando en Argentina. Las albas se inclinaron mediante lanzamientos penales frente al Deportivo Cali por 5 goles a 4.

En la tanda de penales, fue Mary Valencia quien erró su lanzamiento desde los doce pasos. Tristemente, fue la propia Valencia quien, hasta estas instancias, había anotado todos los goles con que el “Cacique” logró meterse entre las cuatro mejores del certamen continental.

En diálogo con DaleAlbo, la entrenadora del popular, Tatiele Silveira, valoró enormemente el esfuerzo de sus dirigidas en el torneo: “Estoy orgullosa, muy orgullosa de mi equipo. Hay que valorar el camino, hay que valorar la construcción, la fuerza que las chicas demostraron en la cancha, agradecer todo el aliento que recibimos de los hinchas. Tristes porque lamentablemente no logramos lo que queríamos, es parte del fútbol, fuimos a penales después de un partido durísimo, un partido digno de semifinal con dos grandes equipos, pero lamentablemente no logramos lo que buscábamos”.

“La verdad siento que no podemos mirar solamente un partido, obvio que queremos toda vez salir campeonas, pelear por títulos, llegar a las finales, pero hoy siento que los hinchas de Colo Colo están orgullosos por lo que demostramos en cancha, las chichas igual por toda la fuerza y agradecer todo ese apoyo, tanto de los hinchas que llegaron a Argentina como los que nos enviaron mensajes”, complementó.

Tatiele Silveira muestra sentimientos encontrados con el fútbol femenino

Si bien se ha notado los avances que hubo en el fútbol femenino en las últimas décadas, la propia Tatiele Silveira expresó la necesidad que existe de cambiar el formato que tiene este certamen: “Muy feliz por los avances del fútbol femenino. Hay que valorar el desarrollo del fútbol femenino en Sudamérica. Vimos grandes partidos, equipos muy ordenados, un nivel técnico, táctico por arriba que vimos en otras copas y en cada temporada yo siento que pasará lo mismo”, dijo en primera instancia.

Fue allí cuando reflexionó sobre el formato que tiene máximo certamen continental en Sudamérica: “Para mí, lo que necesitamos es cambiar el formato de la Copa porque jugar seis partidos en 18 días es inhumano por el desgaste físico, mental, entonces el próximo paso para avances de la Copa será ese cambio de formato para que tengamos más partidos de más calidad y entregar lo mejor del fútbol femenino a los hinchas”.

Tatiele Silveira pide mejorar el formato de la actual Copa Libertadores femenina (Foto: Colo Colo fem)

De igual forma, cerró su análisis valorando los avances que ha mostrado la actividad: “Cuando yo jugaba fútbol a veces no teníamos estructura para entrenar, buenas canchas, indumentarias, en un torneo como ese con sponsors, hinchas, estructuras, entonces hoy el fútbol femenino ya es gigante. No hay espacio para un retroceso. La Tati como jugadora está contenta por vivir este momento como entrenadora, pero que las chicas disfruten y busquemos cada vez más ese nivel”.