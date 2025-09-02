Luego del Superclásico que Colo Colo ganó por 1-0 a Universidad de Chile, los hinchas albos han recibido dos buenas noticias en medio de un tormentoso año del centenario.

La primera fue la presentación del nuevo entrenador Fernando Ortiz este lunes en el Estadio Monumental, quien dio su primera conferencia de prensa para luego iniciar con sus labores al mando del primer equipo.

Y la segunda noticia que dio a conocer Colo Colo es la fecha de estreno de la película-documental por el centenario del club, la que está protagonizada por reconocido actor chileno Benjamín Vicuña, quien personifica al fundador y mártir albo David Arellano.

La cinta lleva por nombre “Eterno” y tiene los testimonios de grandes leyendas del cuadro popular, como Carlos Caszely, Marcelo Barticciotto, Claudio Borghi, Daniel Morón, Leonardo Véliz, Marcelo Espina y Arturo Vidal entre otros personajes identificados con el Cacique, como el relator Vladimiro Mimica o el actor Daniel Alcaíno.

La fecha de estreno del documental de Colo Colo

Ayer, la productora Fábula que estuvo a cargo de la realización de este film, dio a conocer el adelanto oficial del documental y la fecha de estreno.

Esta será el jueves 30 de octubre de este 2025, día en que la cinta estará disponible en los cines a lo largo y ancho del país.

Mira el adelanto a continuación: