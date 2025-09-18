Universidad de Chile tiene hoy un duelo fundamental dentro de la Copa Sudamericana, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Alianza Lima en el duelo de ida por los cuartos de final.

El conjunto ‘Laico’ llega con el ánimo arriba tras lo que fue la goleada que le propinó a Colo Colo en la final de la Supercopa, en la que se coronó como campeón tras derrotarlo por 3-0 en el Estadio Santa Laura.

Después de lo que fue este enfrentamiento Superclásico en el fútbol chileno, parece que la rivalidad se mantiene más latente que nunca y todo esto debido a una importante solicitud que se ha dejado ver en las redes sociales.

Hinchas de Colo Colo le piden a Alianza Lima vencer a la U

Tras lo que fue la derrota del fin de semana y la hermandad que tienen Colo Colo con Alianza Lima, los hinchas del conjunto nacional le piden a gritos al conjunto peruano en poder derrotar a la Universidad de Chile en esta jornada.

En Colo Colo le piden a Alianza Lima vencer a la U | Foto: Getty Images

Así se puede notar en la cuenta de Instagram del conjunto ‘Limeño’, en la que varios hinchas del ‘Popular’ se volcaron a las redes del conjunto peruano para pedir que derroten a la U en Perú.

“Por favor solo les pido una cosa amigos aliancistas, eliminen a este equipo chico”, indicó uno de los hinchas de Colo Colo, en la que le imploró a Alianza Lima vencer a la U.

Los hinchas de Colo Colo hoy estarán expectantes a lo que será el resultado entre Alianza Lima y Universidad de Chile, en la que apoyarán a su equipo hermano en esta jornada.