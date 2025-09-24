En Colo Colo salieron a confirmar este miércoles de los tres partidos amistosos que disputará el equipo de Fernando Ortiz en el extenso receso por el Mundial Sub 20, que se realiza en nuestro país entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre.

En las dos primeras semanas del próximo mes los albos visitarán dos ciudades del sur de Chile, para enfrentar a Deportes Puerto Montt y luego a Ñublense, siendo este último una verdadera sorpresa.

Así lo anunció el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa tras la reunión ordinaria de directorio que hubo esta tarde en la Casa Alba.

“Estamos confirmando un partido que jugaremos con Puerto Montt el día 8 (de octubre) y también estamos confirmando otro partido con Ñublense de Chillán que estaríamos jugando el día primero (de octubre)”, comenzó informando el timonel albo.

Además, agregó que el 11 de octubre Colo Colo jugará con Palestino a puertas cerradas en el Estadio Monumental.

“Así que tendríamos el día primero con Ñublense, el 8 con Puerto Montt y también vamos a hacer un partido a puertas cerradas el día 11 (de octubre) con Palestino acá, cosa que el equipo tenga rodaje y pueda tener fútbol en el cuerpo para llegar a las competencias que se reanudan ya con el 19 de octubre con Coquimbo”, explicó Mosa.

“Por ese lado bien, era una petición que teníamos del cuerpo técnico y creemos que tenemos buenos rivales para poder tener en movimiento al equipo”, completó.

Colo Volo volverá a Chillán para jugar amistoso con Ñublense. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

El amistoso que se cayó en Temuco

En la instancia, el empresario de origen sirio también explicó lo que sucedió con el amistoso con Deportes Temuco, el que fue reemplazado por Ñublense en Chillán.

“Entiendo que fue justamente por un tema de permiso. Porque nosotros cuando salimos a buscar equipos, nosotros lo que buscamos que nos den ciertas garantías económicas, ciertas garantías de operación, ciertas garantías de los campós de juego, pero también tienen que hacerse cargo de toda la permisología”, indicó.

“Temuco tuvo algunos problemas para obtener esos permisos. Teníamos otras alternativas también, que es Ñublense, buen equipo, en Chillán, y qué bueno que ya tienen la confirmación de las autoridades para que se pueda desarrollar“, finalizó el puertomontino.

Hasta ahora los tres amistosos tienen estadios confirmados, pero falta conocer los horarios.

Los amistosos de Colo Colo en octubre:

Miércoles 1 de octubre: Ñublense vs Colo Colo – Estadio Nelson Oyarzún

Miércoles 8 de octubre: Puerto Montt vs Colo Colo – Estadio Chinquihue

Sábado 11 de octubre: Colo Colo vs Palestino – Estadio Monumental