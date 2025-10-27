Colo Colo empató 2 a 2 ante Deportes Limache en el Estadio Nacional. Pese a que el ‘Cacique’ lo ganaba cómodo, en los descuentos, el ‘Cervecero’ aprovechó las falencias defensivas del local para amargar la tarde al elenco de Fernando Ortiz.

El empate deja a los Albos a seis puntos de Cobresal, último equipo en zona de clasificación a copas internacionales. Tras esta igualdad con sabor a derrota, el ‘Tano’ ya comienza a tiritar en su puesto.

Desde su llegada a Macul ha sumado solo un triunfo. La irregularidad sigue siendo la tónica del cuadro popular, nada distinto a lo que exhibieron durante todo el año de la mano de Jorge Almirón.

Es por ello que las comparaciones no se hicieron esperar. Manuel De Tezanos, comparó la llegada de Daniel Garnero a la UC con la de Ortiz a Colo Colo, en donde uno logró ‘revivir’ a un equipo muy alicaído, mientras el otro sigue mostrando las mismas falencias.

“Hay un detalle respecto a una comparación con Garnero. Ayer Garnero en un momento dio a entender que su idea inicial era una y había ido encontrando una fórmula”, remarcó Manoel, asegurando además que: “Ortiz no hace eso, esa fórmula no está funcionando”.

Deportes Limache consigue un empate ante un deslucido Colo Colo en el Estadio Nacional. (Foto: Photosport)

Y claro, porque al igual que pasó con el equipo de Jorge Almirón, Fernando Ortiz no le da vuelta la mano al asunto y: “Mantiene los errores defensivos, no es contundente en ataque. Ni fu, ni fa. A Iquique le ganó bien, a Coquimbo no le hizo daño… y así”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El siguiente partido de Colo Colo por la Liga de Primera será frente a Ñublense. Dicho compromiso se jugará el próximo sábado 1 de noviembre a contar de las 18:00 horas en el Nelson Oyarzún.

