El lunes se dio a conocer un documento de la FIFA que complicaba a Colo Colo en este mercado de fichajes, debido a una denuncia que habría realizado Estudiantes de La Plata, reclamando un monto adeudado por el traspaso de Javier Correa.

El delantero cordobés llegó al Cacique en julio de 2024 desde el Pincharrata a cambio de 1,8 millones de dólares, aproximadamente.

Pero habría quedado una deuda, según las versiones que emergieron desde Argentina. Mientras que en el Estadio Monumental niegan aquello y en primera instancia indicaron que este fallo sería antiguo.

En él se indicaba que Colo Colo debía pagar un monto cercano a los 500 mil dólares en un plazo de 45 días.

La versión que dan desde Estudiantes de La Plata

Y este martes, salió a hablar uno de los dirigentes de Estudiantes, Diego Ronderos, quien conversó con Radio ADN y confirmó que no es un tema nuevo.

“Es viejo eso que salió, es viejo. Entiendo que la cuestión está en el TAS, pero no lo tengo muy preciso en este momento, tendría que chequear. Es algo antiguo”, sostuvo.

Por su parte, en el Cacique no cancelarán el monto antes descrito y se fue al TAS por unas multas que quieren recuperar.

Javier Correa jugó en Estudiantes el primer semestre del 2024, donde fue campeón. (Foto: Hernán Cortez/Getty Images)

