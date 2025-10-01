El delantero Javier Correa sorprendió dando una entrevista donde habló de todo en medio del receso por el Mundial Sub 20, instancia en la que repasó lo que ha vivido en Colo Colo desde su arribo a Macul a mediados de la temporada pasada.

El cordobés también contó que rechazó a Boca Juniors para venir al cuadro popular, apuesta que le funcionó, ya que fue campeón del Campeonato Nacional y la Supercopa en 2024.

Pero también fue consultado por el jugador que más le ha llamado la atención del plantel albo, donde destacó una de las jóvenes promesas del Cacique.

El nuevo crack de Colo Colo que tiene fascinado a Javier Correa

Se trata de Francisco Marchant, el extremo de 19 años que fue ascendido esta temporada al primer equipo, que ahora se encuentra con la Selección Chilena Sub 20.

“Marchant, tiene 18 años, juega como un loco de 33. Sabe todo, hace todo bien. No he visto un partido, en que nosotros estemos en cancha, que él erre un pase así boludo o que haga una jugada boluda, que tire un centro por tirar”, dijo en Picado TV.

En la misma línea, señaló en qué puesto ve mejor al canterano: “Para mí, por derecha, como Lucas (Cepeda). Pero hoy está Lucas y por izquierda también se acomoda bien”.

Con miras al futuro, Correa no se quiso aventurar en dónde ve a Pancho Marchant, si está para dar el salto a Europa o no: “Lo decidirá él, él se va a poner la barera que quiera”.

Javier Correa destaca a Francisco Marchant en Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Respecto a la estatura del puntero, el cordobés de 33 años indicó que no debería ser un problema, destacando además a otros dos jóvenes atacantes de Colo Colo.

“Para mí a favor, pero son muy buenos todos todos los chiquitos, el Chino (Leandro Hernández) también, (Alexander) Oroz también, son buenos. No más que no es fácil estar en Colo Colo, no es un club normal, la presión la tienes todos los días”, completó el ex Estudiantes de La Plata.