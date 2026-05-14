Javier Correa da la cara en Colo Colo: “Ni antes éramos el Manchester City ni ahora somos los peores”

El delantero de los albos habló con los medios tras la dolorosa caída que complica a Colo Colo en la Copa de la Liga.

Colo Colo se presentó el día de ayer en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo con la intención de lograr un buen resultado en la Copa de la Liga, pero nada de eso sucedió y terminó cayendo por la cuenta mínima ante los piratas.

Uno que no arrancó de titular el encuentro y entró en el segundo tiempo fue Javier Correa, quien dio la cara tras la dura caída que sufrieron los albos y que los dejó pendiendo de un hilo en el flamante nuevo torneo del fútbol chileno.

Colo Colo se complicó en la copa. | Foto: Photosport

“Veníamos con otra expectativa, queríamos conseguir la clasificación, pero sabemos que nos queda un partido y nunca nos ha sido nada fácil. Así que tenemos que estar preparados para eso”, dijo en primera instancia.

Acto seguido, Correa dice que “El fútbol a veces te da cachetazos y hoy nos dio uno. Veníamos haciendo un buen trabajo y no nos tenemos que desviar de eso. Ni antes éramos el Manchester City ni ahora somos los peores, pero obviamente duele”.

Palabras más, palabras menos, el Cacique hipotecó su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga y ahora depende de que el eliminado Deportes Concepción le robe puntos a los piratas en la última jornada del Grupo A.

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En síntesis

Javier Correa ingresó como suplente en la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido.

El club Colo Colo perdió 1-0 y arriesga su clasificación a semifinales de copa.

El equipo depende de que Deportes Concepción sume puntos ante Coquimbo en el Grupo A.