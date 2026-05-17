Colo Colo se repuso de la caída ante Coquimbo con un goleada en casa. El cuadro dirigido por Fernando Ortiz venció por 6-2 a Ñublense en un encuentro frenético, donde hubo errores, reivindicaciones y una actuación inolvidable de Arturo Vidal, quien convirtió un autogol y minutos después marcó una joya desde larga distancia.
El Popular comenzó imponiendo condiciones desde temprano. A los 13 minutos, Leandro Hernández abrió el marcador con una gran definición para encaminar la tarde alba.
⚽⚫⚪ ¡EL CACIQUE ABRIÓ LA CUENTA!
#ColoColo da el primer golpe en este #MatchdayDomingo por medio de Leandro Hernández, quien sacó provecho máximo del tremendo fallo de Nicola Pérez.
— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 17, 2026
Luego, a los 30’, Joaquín Sosa aprovechó una jugada preparada tras un córner y puso el segundo, poquito antes del descuento de los chillanejos mediante Diego Sanhueza que algo complicaron a los Albos.
La segunda mitad arrancó con intensidad máxima. Apenas iniciado el complemento, Javier Correa apareció al minuto 46 para convertir el 3-1 y devolver tranquilidad al Monumental. Pero esa calma duró poco: en una desafortunada acción defensiva, Arturo Vidal terminó enviando el balón a su propio arco, instalando el 3-2 y reabriendo inesperadamente el partido.
Lo que vino después fue la revancha perfecta para el capitán albo. A los 56’, Vidal tomó la pelota lejos del área y sacó un remate espectacular desde más de 30 metros, clavándola en el ángulo y dejando sin reacción al arquero rival. Un golazo que silenció cualquier crítica y levantó al estadio completo.
Con Ñublense golpeado, Colo Colo no bajó el ritmo. Javier Correa convirtió desde el punto penal al minuto 60 para estirar la ventaja.
En un partido de locos, #ColoColo se aleja en el marcador gracias a una gran ejecución de Javier Correa, quien luego salió con molestias en este #MatchdayDomingo por la #LigaDePrimeraMercadoLibre.
Cuando parecía que los Albos bajarían un cambio, apareció Lautaro Pastrán quien cerró la goleada a los 75’ con un cabezazo, sellando el 6-2 definitivo.
