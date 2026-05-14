Ayudante de Fernando Ortiz y la insólita explicación por el tardío ingreso de Javier Correa: “Dependía de…”

Juan Pablo Rodríguez, ayudante de Fernando Ortiz, explicó la suplencia de Javier Correa y su tardío ingreso en el segundo tiempo.

Colo Colo cayó de manera fea ante Coquimbo Unido el día de ayer en el puerto pirata, recinto en donde hipotecó de gran manera su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga tras quedar segundo en el Grupo A con un partido restante.

“Mientras que exista esa lucecita prendida, nosotros tenemos que enfocarnos en cerrar bien, en ganar y si nos acompaña un buen resultado en el otro partido que nos favorezca parar seguir avanzando, será bien recibido. Y si no, lo recalco, nos hemos entregado”, analizó Juan Pablo Rodríguez, ayudante de Fernando Ortiz.

Rodríguez vio otro partido: “Yo creo que la gente que vio el partido vio a un equipo que se entregó, que nunca bajó los brazos, que insistió, que fue de una manera y que fue de otra. Es fútbol, a veces no te encuentras tan fino para finiquitar las jugadas de gol, y el rival con una sola ocasión de gol te hace daño. Hay que aceptarlo, así es el fútbol”.

Correa ingresó en el segundo tiempo. | Foto: Photosport

Sobre la suplencia de Javier Correa y su tardío ingreso en el segundo tiempo, Rodríguez dice que “Los dos (Correa y Romero) venían acarreando algunas molestias, se ha determinado cuidar a Maxi, l cuidamos de una manera que ni siquiera hizo el viaje”.

“Lo de Javier estaba ya planificado que tuviera minutos, pero dependía de cómo evolucionaba el partido. Después ante la necesidad tuvo que jugar, y creo que lo hizo bien, se sintió bien y esperemos estar completos para el fin de semana”, complementó en el cierre.

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Se acabó el veranito de San Juan para Fernando Ortiz, quien marchaba puntero en ambas competiciones. Ahora, no puede decaer en la Liga de Primera y deberá buscar un milagro en la Copa de la Liga.

En síntesis

Colo Colo quedó segundo del Grupo A tras perder contra Coquimbo Unido.

El ayudante Juan Pablo Rodríguez justificó la suplencia de Javier Correa por molestias físicas.

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