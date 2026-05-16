El entrenador Fernando Ortiz probó el equipo titular de Colo Colo para recibir el domingo a Ñublense por la Liga de Primera.

En Colo Colo tienen todo listo para el partido de mañana contra Ñublense por la fecha 12 dela Liga de Primera 2026, donde el Cacique espera dar vuelta la página tras la derrota con Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

El cuadro popular es el líder del torneo de Primera División y quiere mantenerse en la cima, mientras que los Diablos Rojos están en la octava ubicación con 17 puntos y de ganar en Macul se meterían en la zona alta de la tabla de posiciones.

Este sábado los albos tuvieron su última práctica en el Estadio Monumental, donde el entrenador Fernando Ortiz paró el equipo titular que saltará mañana a la cancha ante 42 mil espectadores.

En el entrenamiento, el técnico argentino repitió la formación que había probado ayer, ratificando la línea de tres defensores, con Arturo Vidal como líbero.

En mediocampo se mantendrán Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Álvaro Madrid. Mientras que los laterales, se repiten Jeyson Rojas y Diego Ulloa.

Para el ataque, el Tano Ortiz confiará en el juvenil Leandro Hernández, para acompañar al goleador cordobés Javier Correa, que vuelve a la titularidad.

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Los grandes afectados serán los canteranos Yastin Cuevas y Francisco Marchant, que no tuvieron un buen actuar el miércoles en la Cuarta Región.

La formación de Colo Colo vs. Ñublense

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Leandro Hernandez y Javier Correa.

Arturo Vidal será titular ante Ñublense. (Foto: @ColoColo)

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¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Ñublense?

El partido entre el Cacique y los chillanejos se disputará este domingo 17 de mayo desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

En síntesis