Este domingo a las 15:00 Universidad de Chile enfrenta a Deportes La Serena en en La Portada cumpliendo uno de los partidos pendientes que tiene en la Liga de Primera.

Los azules vienen de clasificar a semifinales de Copa Sudamericana al vencer el jueves pasado a Alianza Lima en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, por lo que llegarán con la moral muy alta ante los papayeros.

Sin embargo, el entrenador Gustavo Álvarez tiene varias bajas para enfrentar este compromiso, de hecho, cuatro jugadores titulares volvieron a Santiago: Matías Sepúlveda y Marcelo Díaz por lesión, Charles Aránguiz y Franco Calderón por suspensión.

Vístas así las cosas, el estratega tendrá que meter mucha mano en el equipo, de partida para reemplazar a estos cuatro titulares.

En esta misma línea, Álvarez ha decidido alinear al argentino Felipe Salomoni, en una posición distinta a la de lateral izquierdo, donde lo conocemos. Sí, ante La Serena será volante mixto acompañando a Sebastián Rodríguez en esas labores.

¿Posición inédita para Salomoni? No. En sus comienzos en River Plate jugaba precisamente en esa posición.

Gustavo Álvarez se la juega por Felipe Salomoni en otra posición

El 11 de Universidad de Chile ante La Serena

Cristopher Toselli ; David Retamal, Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia ; Nicolás Fernández, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni y Antonio Díaz; Maximiliano Guerrero, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández.