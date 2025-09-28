Deportes La Serena y Universidad de Chile en esta jornada disputan el duelo pendiente por la fecha 23, en la que ambos equipos buscan la victoria para sus distintos objetvios en el torneo.

Dentro de este partido, una dramática situación fue la que se vivió en el pasto del Estadio La Portada, la que terminó con uno de los protagonistas como principal damnificado.

Corría el minuto 32 del partido y un fuerte choque de cabezas fue el que se dieron dos jugadores de Deportes La Serena, Nicolás Ferreyra y Sebastián Díaz, en la que este último fue el gran perjudicado.

El zaguero argentino impactó con un fuerte cabezazo en un costado del volante ‘Papayero’, el que terminó varios minutos recostado en el campo de juego, siendo atendido con extrema urgencia.

Díaz asustó a todos en La Portada | Foto: Bolavip Chile

La situación se hizo tan complicada con Sebastián Díaz, en la que finalmente tuvo que ser trasladado al recinto médico más cercano de la ciudad para ser asistido de este fuerte golpe.

El periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz informó desde el campo de juego que el jugador se fue consciente dentro de la ambulancia, pero lo llevan a una atención especial para analizar de mejor forma su situación.

“Está consciente y tiene un corte importante, por eso es llevado a un centro asistencial”, cerró.