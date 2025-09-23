En Colo Colo ya retomaron los trabajos de cara al partido contra Deportes Iquique por la fecha 23 de la Liga de Primera, que será el último antes del largo receso por el Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país.

En la previa del partido contra los Dragones Celestes, habló este martes en conferencia de prensa el defensa Jonathan Villagra, quien hace dos domingos atrás sufrió una compleja lesión en la Supercopa contra Universidad de Chile.

Sobre aquello se refirió el zaguero de 24 años, quien relató lo vivido en el Estadio Santa Laura al momento de sufrir un golpe en su cabeza que le produjo un traumatismo encéfalo craneano.

“Con respecto al golpe que sufrí en el partido, la verdad en el momento fue muy duro, tuve que salir obviamente por las circunstancias que traía el golpe, me sentía mal. Fui a ver a un médico y todo, ya se descartó algo más grave, y hoy en día ya estoy bien. Cumplí con el reposo que eran 48 horas y ya estoy apto para participar el fin de semana”, contó el defensor.

Luego comentó lo que ha sido su estadía en el Estadio Monumental, ya habiéndose cumplido un año con los albos, donde recién esta temporada tenido mayor participación.

“Uno como jugador, desde que llegué aquí trabaja para jugar, la verdad no se me había dado tanto sumar tantos minutos en lo que venía haciendo a principio de año, pero ya hoy creo que he jugado un par más de partidos. Uno con confianza ya es diferente, uno la siente de parte del profe, de los compañeros y creo que a mí en lo personal me ha servido harto. Creo que partido a partido me he sentido mejor, voy sumando, voy agarrando más confianza y aprendiendo también de todo”, relató Villagra.

Respecto a cómo va la adaptación al nuevo entrenador Fernando Ortiz, tras la salida de Jorge Almirón, el formado en Unión Española respondió:

“Bien, bien, nos hemos ido adaptando bien al profe, ya llevamos tres semanas de trabajo. Si bien tuvimos ahí el partido de la Supercopa, que fue un partido atípico, pero le hemos ido agarrando la idea, hemos ido trabajando muy bien, y creo que ahí se va a ver reflejado el partido tras partido”.

Jonathan Villagra lleva 17 partidos disputados con Colo Colo esta temporada. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Cuándo es el partido de Colo Colo vs Deportes Iquique?

El Cacique recibe a los Dragones Celestes este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental, con un aforo de 32 mil espectadores.