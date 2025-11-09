Colo Colo tuvo que trabajar más de la cuenta en el día de ayer para derrotar a Unión Española, conjunto al cual superó por 2-1 con goles de Javier Correa y Tomás Alarcón que mantienen viva la ilusión de llegar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

En el segundo tiempo, parecía que el Cacique lo perdía todo con la expulsión de Jonathan Villagra, pero una avivada de Tomás Alarcón mediante un tiro libre le permite al Cacique seguir en carrera por el único objetivo que le queda esta temporada.

Aquino no estará ante Unión La Calera. | Foto: Photosport

Ahora, el equipo dirigido por Fernando Ortiz tendrá que enfrentar a Unión La Calera después de la Fecha FIFA y ya tiene dos bajas obligadas: Jonathan Villagra por la expulsión y Claudio Aquino, quien sumó su quinta tarjeta amarilla.

El ex Vélez Sarsfield tuvo una asistencia notable a Javier Correa en el primer gol, pero no hizo un buen partido. Para remate del trasandino, se ganó la tarjeta amarilla por demorar la salida y hablar con el árbitro en los últimos minutos.

Así las cosas, Fernando Ortiz tendrá que rearmar el mediocampo de Colo Colo para el vital encuentro ante Unión La Calera, donde seguramente estará de vuelta Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez.

