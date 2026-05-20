El Sifup repartió los primeros 20 millones de pesos entre cinco futbolistas activos para potenciar sus emprendimientos.

Una gran noticia recibieron cinco futbolistas activos de nuestro balompié, quienes fueron los cinco primeros ganadores del ‘Bono Pyme’ que entre el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), entre ellos un ex Colo Colo.

Se trata del arquero Nery Veloso que actualmente defiende el pórtico de Deportes Concepción, siendo el único de Primera División en recibir este apoyo para su emprendimiento, la tostaduría ‘Sana Tentación’.

“Para mí es un empujón muy importante. Tengo un local de snack saludable en Concepción que gracias a este aporte me permitirá crecer y tener una mayor estabilidad”, comentó en señal de agradecimiento el golero de 39 años.

Esta primera convocatoria se abrió en marzo y postularon 20 jugadores, donde hoy se dieron a conocer a los primeros cinco ganadores, que se repartirán 20 millones de pesos. En agosto se abre un nuevo concurso para premiar a otros cinco nombres.

El presidente del Sifup, Luis Marín, se refirió a este beneficio que creó este gremio para apoyar a los futbolistas del medio local, pensando en su futuro luego que cuelguen los botines.

“La carrera del futbolista es corta. Por eso como gremio no solo defendemos derechos, también entregamos herramientas concretas para que los jugadores puedan proyectarse con mayor estabilidad y tranquilidad”, indicó.

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En total, en este primer año el Sifup busca beneficiar a dos jugadores de Primera División, tres de Primera B y cinco de la Segunda División.

Los 5 futbolistas que recibieron el Bono Pyme

Nery Veloso (Deportes Concepción) — Sana Tentación (tostaduría)

Diego Opazo (Deportes Copiapó) — Peanut Life (repostería saludable)

Francisco Sepúlveda (General Velásquez) — Autónomos SpA (rent a car)

Flavio Rojas (Deportes Linares) — Aseo & Gas al Paso (comercio local)

Cristóbal Huerta (Brujas de Salamanca) — High Barbershop (barbería)

En síntesis

Nery Veloso y otros cuatro futbolistas ganaron el primer Bono Pyme del Sifup .

y otros cuatro futbolistas ganaron el primer del . El Sifup repartirá 20 millones de pesos entre los cinco jugadores beneficiados actualmente.

repartirá entre los cinco jugadores beneficiados actualmente. Los ganadores incluyen a Diego Opazo, Francisco Sepúlveda, Flavio Rojas y Cristóbal Huerta.