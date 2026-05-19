Pablo Flamm elige al jugador ‘distinto’ que está brillando en Colo Colo: “Le ha dado otra vivacidad”

El periodista y conductor en D Sports no duda en elegir al jugador 'distinto' que tiene encumbrado al Colo Colo de Fernando Ortiz.

Colo Colo vuelve este martes a los entrenamientos después del notable triunfo ante Ñublense del domingo pasado, donde el Cacique superó de manera contundente a los chillanejos por un expresivo 6-2.

“Sólido líder el equipo de Fernando Ortiz con números incuestionables. Es el mejor equipo de rendimiento de local y la mejor visita, seguido por Universidad Católica”, analizó de entrada el periodista y conductor de De Fútbol Se Habla Así de D Sports, Pablo Flamm.

El comunicador no quiso dejar pasar el gran partido que hizo Leandro Hernández en los albos, quien abrió el marcador ante Ñublense: “Ha encontrado en Leandro Hernández un hombre que le ha dado otra vivacidad a la zona de transición de volantes hacia el ataque”, dijo.

Leandro Hernández anotó ante Ñublense. | Foto: Photosport

Sobre el rendimiento del equipo en sí, Flamm cree que Colo Colo “Se ha transformado en un equipo sólido, cuesta mucho hacerle goles. Es un equipo que se hizo de atrás a adelante”, complementó en sus dichos.

Ahora, Fernando Ortiz y sus dirigidos tendrán una prueba de marca mayor cuando el domingo tengan que desplazarse a la comuna de Las Condes para visitar a Universidad Católica en el Claro Arena.

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De momento, Colo Colo es el único líder que tiene la Liga de Primera 2026 con 27 puntos y, en caso de derrotar a los cruzados el domingo, le sacaría 10 puntos de ventaja a la UC y 13 a Universidad de Chile.

En síntesis

Colo Colo venció contundentemente por 6-2 a Ñublense con un gol de Leandro Hernández.

El entrenador Fernando Ortiz mantiene al cuadro albo como líder exclusivo con 27 puntos.

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