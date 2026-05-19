Mientras Lucas Di Yorio ganaba 70 millones de pesos en la U, este es el sueldo de Juan Martín Lucero

Mientras Lucas Di Yorio dejó buenos números antes de partir a México, Juan Martín Lucero ha estado lejos de las expectativas.

Lucas Di Yorio, atacante argentino que llegó en febrero de 2025 a préstamo a Universidad de Chile desde Athletico Paranaense, dejó un registro de 14 goles y 2 asistencias en 43 partidos disputados con la camiseta azul.

Sin embargo, pese a sus números, la dirigencia de la U optó por no extender su permanencia en el club laico, desestimando la opción de compra del 100% de su pase, la cual estaba fijada en 2,5 millones de dólares. Tras ello, el ex Everton de Viña del Mar continuó su carrera en Santos Laguna, dando así por cerrada su etapa en el fútbol chileno.

En paralelo, el caso de Juan Martín Lucero también ha generado comparación en el entorno azul. El oriundo de Mendoza llegó al Centro Deportivo Azul (CDA) desde Fortaleza de Brasil con grandes expectativas, pero su rendimiento ha estado lejos de lo mostrado por Di Yorio en su paso por la U.

¿En la U extrañan a Lucas Di Yorio? | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Hasta ahora, el ex Colo Colo registra 2 goles en 13 partidos con el Chuncho, cifras que han abierto el debate sobre su aporte ofensivo en el elenco dirigido por Fernando Gago.

La U hoy paga más por un delantero que rinde menos

Durante su paso por la U, Di Yorio percibía un sueldo cercano a los 70 millones de pesos mensuales, cifra que lo posicionó como uno de los jugadores mejor remunerados del plantel azul.

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En tanto, “El Gato” recibe ahora un salario cercano a los 94 millones de pesos mensuales, según información publicada por RTI Esporte de Brasil.

El contraste entre rendimiento y sueldo ha instalado la discusión entre hinchas bullangueros, especialmente considerando la inversión que realiza la U en su delantera.