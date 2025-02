Este miércoles 12 de febrero, Colo Colo enfrentará a Unión San Felipe por la tercera fecha de Copa Chile. Para dicho encuentro, quien impartirá justicia será la jueza Dione Rissios, quien tendrá su primera experiencia arbitrando al primer equipo masculino del “Cacique”.

Hasta ahora, con el cuadro albo, la árbitra solo había tenido experiencias con el primer equipo femenino, por lo que la noticia ha sido novedad para el conjunto popular en su rama masculina.

De hecho, Jorge Almirón reveló que ya tuvo un encuentro con ella en el duelo frente a Deportes Limache donde estuvo designada como cuarta árbitra. Allí, aseguró que estuvo cerca de preguntarle si alguna vez sería la jueza principal de un cotejo del “Cacique”.

Así reaccionó Almirón por la designación de Dione Rissios

Tras ser consultado por la designación arbitral, el técnico de Colo Colo, ni sorprendido y más bien neutral ante el hecho de que sea una mujer la árbitra designada, destacó: “El partido pasado contra Limache estuvo de cuarta. Justo le iba a preguntar cuándo iba a dirigir. Si le toca contra nosotros espectacular. Me encanta”.

Dione Rissios será la jueza encargada de dirigir el encuentro entre Colo Colo y Unión San Felipe (Foto: Photosport)

En ese sentido, el adiestrador colocolino solo bromeó con el hecho de no propasarse de furia. El resto, todo normal y aseguró que las reglas del juego no cambian: “Trataré de no exaltarme yo (risas). Ojalá que lo haga bien, que sea un buen partido. Si se equivoca es parte del juego. No cambia nada, las reglas son las mismas. Ojala que tenga un buen partido mañana”.

¿Cuándo juega Colo Colo vs San Felipe?

El compromiso entre Colo Colo y Unión San Felipe se jugará finalmente este miércoles 12 de febrero a contar de las 20:00 horas en el Estadio Monumental.