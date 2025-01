Ramiro González fue uno de los futbolistas que Colo Colo no renovó para la temporada 2025. El defensor de 34 años sigue en el fútbol chileno y asume el desafío en Everton de Viña del Mar, club que jugará Copa Sudamericana.

El zaguero ve como una revancha este reto en el conjunto Oro y Cielo: “Creo que es un lindo desafío, hay una sed de revancha por decirlo de alguna forma”, dijo en conversación con ESPN F Show.

La revancha viene tras los pocos minutos que pudo jugar en el Cacique en la última temporada: “Me tocó jugar poco este último tiempo en Colo Colo, de todas maneras lo disfruté mucho. Ahora nuevos aires, nuevos desafíos y contento, feliz de estar acá”.

González se refirió a su paso por el Popular, donde en un primer momento tuvo continuidad: “Obviamente uno siempre es autocrítico, el primer año donde me tocó llegar que fue cuando estaba Gustavo Quinteros en la banca, que fue donde más jugué, creo que por ahí las cosas no salieron como uno esperaba”.

Después mencionó la etapa cuando ya perdió terreno y permaneció en un rol secundario: “En este último tiempo con Almirón no tuve tantas oportunidades, creo que me ha ido mejor a diferencia con Gustavo, pero no tuve tantas oportunidades. Cumplí mi contrato y tocó armar las maletas y cambiar de rumbo”.

Ramiro González estuvo en Colo Colo entre 2023 y 2024. (Foto: Photosport)

También aseguró que siempre dio todo: “Las cosas no han salido como esperaba, uno siempre se ha brindado al máximo, me entregué al 100 por ciento, es parte de la carrera volver a empezar”.