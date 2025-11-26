Independiente Rivadavia comenzó a delinear el plantel que afrontará la temporada 2026 y ya hay un nombre confirmado que no seguirá en el Azul de Parque: Sebastián Villa.

El extremo colombiano, exBoca Juniors y uno de los futbolistas que Colo Colo tuvo en su carpeta para reforzar el ataque en 2024 cuando Jorge Almirón era el director técnico, disputó su último partido con la Lepra.

El delantero recuperó terreno en el fútbol argentino durante esta temporada, donde se convirtió en una pieza clave para el elenco mendocino al conquistar la Copa Argentina, un logro histórico para el club. Su aporte ofensivo y regularidad lo reposicionaron como uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo trasandino.

Sebastián Villa enfrentando a Colo Colo por la Copa Libertadores | FOTO: Marcelo Hernandez/Getty Images

Ese nivel lo volvió a instalar en el radar de varios equipos del continente. En Chile, de hecho, podrían seguir atentos sus movimientos, sobre todo considerando que en el Estadio Monumental aún buscan sumar velocidad y desborde por las bandas ante un 2026 que exigirá más jerarquía.

Sebastián Villa confirma que no seguirá en Independiente Rivadavia

En este escenario, el jugador habló con Radio Nihuil y dejó declaraciones que alimentan aún más la expectativa sobre su futuro inmediato.

“Me voy tranquilo. Dejé todo por estos colores”, dijo en un comienzo el nacido en Bello, Colombia.

Hay etapas que se cumplen. Mi representante buscará lo mejor para los dos. Sueño volver a la selección”, remarcó Villa.

Cabe mencionar que, en caso de que el Cacique vuelva a interesarse en el extremo de 29 años, la tarea no será nada sencilla, puesto que en las últimas horas ha sido vinculado con Inter de Porto Alegre y Gremio, dos clubes con un poder económico muy por encima del mercado chileno.

En síntesis…