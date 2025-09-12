Una de las buenas irrupciones que ha tenido el fútbol chileno durante esta temporada ha sido Esteban Matus, jugador que en su momento fue pretendido por Colo Colo y después estuvo prácticamente listo en Universidad de Chile.

El jugador estuvo invitado en De Fútbol Se Habla Así de D Sports, donde abordó su actualidad y la opción de jugar en un equipo grande: “Tenía la posibilidad de irme a la U o en un momento a Colo Colo. Claramente son equipos que si andas bien 6 meses van a hablar mucho de ti y se abren ventanas en el extranjero, que es mi sueño”.

Matus ha sido buena figura en Audax Italiano. | Foto: Photosport

Al ser consultado sobre dónde le gustaría jugar en un plazo mediano de 5-6 años, Matus no dudó y afirmó que “Quiero llegar a Europa, siempre en lo deportivo, voy a buscar más eso que en lo económico”

“A mí me gusta mucho España, me gusta el fútbol español y siempre me ha llamado la atención. Allá es donde apunto, es donde quiero llegar”, cerró mencionando que el FC Barcelona de Lamine Yamal es una de sus grandes ambiciones en la vida.

¿Tendrá un paso antes por alguno de los equipos grandes de Chile? Solo el tiempo dirá si Esteban Matus recala en Colo Colo o en Universidad de Chile antes de dar un salto al extranjero para poder cumplir su sueño de jugar en Europa.

Esteban Matus sale a la cancha

Este sábado 13 de septiembre a las 12:30 de la tarde, Esteban Matus y Audax Italiano visitarán a Unión Española, compromiso válido por el Campeonato Nacional 2025 y en donde los itálicos necesitan levantar cabeza.