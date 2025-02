Mañana comienza el Campeonato Nacional 2025 que llevará un nuevo nombre, la Liga de Primera, donde Colo Colo buscará defender el título. Y en la previa, este jueves se realizó una actividad en la ANFP, donde participaron los capitanes de los dos equipos grandes de Chile.

Por el lado del Cacique asistió Esteban Pavez, quien tras la instancia comentó lo que se vivió en Quilín esta jornada, donde incluso participaron la delegación presidencial y Carabineros. Todo esto en medio de las gestiones para que la temporada se pueda desarrollar de la mejor forma posible.

Ante aquello, el Huesi comentó a los medios de la posibilidad que se vuelva a jugar con público visitante, ante las trabas que han puesto en provincias.

“Yo lo dije ahí adentro estaba la delegada presidencial, estaba Carabineros. A mí me encantaría que todos los partidos se jugaran con públicos visitantes. Creo que ayer había público visitantes de San Felipe, no hubo incidente, no hubo nada, creo que fue una fiesta”, comenzó diciendo.

“Creo que el fútbol es una fiesta, creo que se pueden hacer las cosas de buena forma con seguridad y esperemos que las familias pongan el estadio, jugar todos los partidos, estadio llenos con las dos barras, sea clásico, sea partido clase B, clase C, como se dice acá. Creo que es muy importante para todos y creo que las cosas se pueden hacer bien por el bien del fútbol chileno y que esto sea una fiesta”, agregó.

En Colo Colo quieren que en el centenario se juegue con normalidad

En la misma línea, Pavez sacó el tema del centenario de Colo Colo, ya que este es un año especial para los hinchas albos y no quieren que existan limitaciones en los aforos.

“La gente creo que está con, no sé, con una energía increíble, todos están esperando los cien años. Nosotros queremos que sea un año espectacular, queremos que sea mejor que el año pasado. Va a ser difícil, pero vamos a hacer todo lo posible para que así sea”, expresó.

“Y como digo, creo que es muy importante jugar en todos los partidos con públicos de nosotros, porque la gente está muy entusiasmada. La gente espera todo un año para que Colo Colo vaya a jugar a sus ciudades, a sus regiones y que la gente que está encargada no lo permita“, completó.

Esteban Pavez sacó la voz para que se juegue con normalidad este 2025. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

¿Discrminación a Colo Colo?

Luego, el volante de 33 años lanzó una fuerte acusación por la descriminación que sienten en el cuadro popular.

“De verdad que duele, moleste un poco. Nosotros, como Colo Colo, como colocolinos, nos sentimos un poco discriminados por eso y esperemos que que eso no vuelva a pasar“, concluyó Pavez.