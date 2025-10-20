El domingo Colo Colo cayó por 1-0 en su visita a Coquimbo Unido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, donde el Cacique desperdició la oportunidad de acercarse a la zona de clasificación a torneos internacionales.

Tras el partido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el entrenador Fernando Ortiz hizo un llamado de atención de forma pública a sus jugadores, apuntando a la poca motivación.

“Quizás en el momento que estamos, en la culminación del campeonato, anímicamente no es lo correcto. Pero se los dije recién, estamos en el mejor y único equipo grande del país, si no te motiva eso ya es algo preocupante“, lanzó el Tano en conferencia de prensa.

Pero a las horas, se supo que el técnico argentino le dio dos días libres al plantel de Colo Colo, lunes y martes, considerando que el próximo partido del cuadro popular sería en más de una semana.

Incluso, Arturo Vidal aprovechó estas “mini vacaciones” para viajar a Brasil con su pareja Sonia Isaza, siendo captado por un canal de streaming argentino que se encontraba transmitiendo desde el hotel donde se está hospedando el King en Río de Janiero.

Estas decisiones obviamente no han caído muy bien en el entorno del Eterno Campeón, apuntando principalmente al compromiso de los futbolistas y cuerpo técnico.

Cabe recordar que Colo Colo está en la octava posición del torneo con 34 puntos, a cuatro unidades de poder meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana, cuando le restan seis partidos para el cierre de la temporada.

Fernando Ortiz junto a Arturo Vidal en la derrota de Colo Colo en Coquimbo. (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será de local contra Deportes Limache el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la fecha 25 de la Liga de Primera.

Cabe recordar que los albos trasladarán su localía desde el Estadio Monumental a Ñuñoa de forma excepcional por este compromiso, debido a que la cancha de Macul estará en recuperación tras los conciertos de Kendrick Lamar e Imagine Dragons.