Arturo Vidal no ha tenido una buena temporada junto a Colo Colo, donde se despidieron tempranamente de la Copa Libertadores de América, Copa Chile y también de las chances de ser campeón en la Liga de Primera 2025.

Pese al mal año que ha tenido el King, el ex jugador del Bayern Múnich concretó la renovación automática de su vínculo para la próxima temporada, pero el jugador todavía no decide si seguirá o no en el Estadio Monumental.

En un año lleno de polémicas y desentendidos, Arturo Vidal sumó un nuevo episodio que era desconocido al público, pero que fue revelado por el diario La Tercera y ocurrió post derrota ante Coquimbo Unido.

El viaje de Vidal a Río de Janeiro no gustó para nada. | Foto: Photosport

Resulta que, de manera inexplicable, Fernando Ortiz le dio dos días libres a sus jugadores tras la derrota y Arturo Vidal tomó rumbo a Río de Janeiro, viaje que no fue informado a Blanco y Negro y habría generado malestar según informó el citado medio.

Tras eso, Arturo Vidal fue titular ante Deportes Limache y después -por lesión- no se le vio el sábado ante Ñublense en Chillán, pero en Redes Sociales el King dejó entrever las celebraciones de Halloween junto a algunos miembros del plantel.

¿Seguirá Arturo Vidal para la temporada 2026? El jugador se encuentra automáticamente renovado y ahora tendrá que decidir él si continua con Colo Colo para el próximo año o le pone fin a su paso por los albos.

