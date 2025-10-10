Colo Colo ya está instalado en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina luego de clasificar ganando todos sus partidos del Grupo C, donde anoche venció por 1-0 a San Lorenzo de Almagro con gol de Mary Valencia.

Las albas siguen estirando su increíble invicto, ya que desde hace más de un año que no pierden un partido, ahora llevándolo al plano internacional.

Y tras ganar el grupo, la capitana Yanara Aedo se percató de una coincidencia que se puede dar recordando la histórica Copa Libertadores que consiguieron en 2012.

En aquella edición Colo Colo también fue parte del Grupo C y enfrentó a un equipo brasileño, el Vitoria, al que luego volvió a encontrarse en semifinales.

Esta vez las tricampeonas del fútbol chileno vencieron a Sao Paulo en la fase de grupos, rival que podrían volver a toparse si es que ambos pasan los cuartos de final.

“Cuando salimos campeonas el año 2012 a nosotros nos tocó en fase de grupos un brasilero, en semifinales nos tocó el mismo brasilero. Nosotras queremos ir a buscar el partido de cuartos y si las cosas salen como nosotras queremos que salgan, puede ser que te vuelva a tocar una semifinal con el mismo brasilero de la fase de grupos, que pasó el 2012“, recordó Aedo en zona mixta.

“Hay muchas cosas que van pasando, son grupos muy parecidos, pero sobre todo es la sensación que me generan las chiquillas, es una sensación muy parecida, de mucha convicción. Yo creo que tienen tanta convicción que es lo que tenía el plantel del 2012 y juegan con otra cosa, juegan con otra cosa, que yo creo que este tipo de campeonatos y partidos se ganan de esa manera“, completó llena de ilusión la mundialista.

Colo Colo clasificó a cuartos de final con puntaje perfecto. (@LibertadoresFEM)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en la Copa Libertadores Fem?

Colo Colo enfrentará a Libertad de Parguay en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2025, partido que está programado para el domingo 12 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Francisco Sola de Banfield.