Colo Colo femenino ha sacado la cara por el club en el año del centenario. Las albas se metieron en cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ganando sus tres compromisos liderando el Grupo C de la competición con puntaje perfecto.

El triunfo sigue alargando una increíble racha que registra el equipo de Tatiele Silveira. No solo no saben de derrotas, sino que tampoco de empates y, desde hace más de un año, el “Cacique” fem solo conoce de triunfos.

En total, tras imponerse ante el “Ciclón” en el certamen continental, son ahora 35 las victorias consecutivas del cuadro popular, superando al Corinthians que queda atrás con 34 triunfos al hilo.

Lo más destacado es que Colo Colo va por el récord mundial absoluto. Ahora, las albas son el segundo equipo femenino con más triunfos al hilo en la historia. El récord lo tiene el Olympique Lyonnes donde milita precisamente una exalba: Chrsitiane Endler. Dicho club registró una racha de 41 victorias consecutivas.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo femenino por Copa Libertadores?

Tras sellar su clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores femenina, ahora el “Cacique” se verá las caras con Libertad de Paraguay en la fase de ocho mejores.

Colo colo femenino tiene rival definido en cuartos de final de Copa Libertadores.

Dicho encuentro se llevará a cabo en el Estadio Florencio Sola el día domingo 12 de octubre en horario aún por confirmar.