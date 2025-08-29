Este viernes Colo Colo tuvo su tradicional arengazo a dos días del Superclásico contra Universidad de Chile, donde el plantel entrenó ante el público en el Estadio Monumental. Luego, el técnico interino Hugo González asistió a conferencia de prensa.

En la instancia, una de las primeras preguntas fue respecto a lo que está pasando con el defensa Alan Saldivia, quien esta jornada recibió una oferta formal desde el Vasco Da Gama de Brasil, por lo que no fue tenido en cuenta en el entrenamiento.

Ante aquello, el DT evitó hablar de la propuesta en sí y de esta opción que el zaguero uruguayo deje al Cacique en la antesala del Superclásico, y profundizó en la lesión que arrastra el jugador de 23 años.

“Alan, no ha sido una semana normal en lo futbolístico, una problemática de una pubalgia, lo están tratando. A veces está bien, otros días amanece con una molestia, ha sido más un reintegro futbolístico”, indicó respecto a la condición física del defensor.

“Pero dentro de todo mañana (sábado) yo creo que vamos a tener una tranquilidad absoluta si puede estar citado o no puede estar citado”, aclaró respecto a su presencia ante la U.

Luego, se refirió al estado anímico de su plantel para este choque con los azules, donde el cuadro popular va por su primera victoria del año considerando todos los clásicos.

“Los clásicos son partidos diferentes y Colo Colo siempre sale a ganar y esperemos que esta sea la oportunidad y seguir en alza. Esperamos que se haga un buen partido y poder ganar. Nosotros tenemos claro que los jugadores están muy mentalizados, con muchas ganas, con un profesionalismo fuera de toda discusión”, sostuvo González.

Alan Saldivia está a la espera de su salida al Vasco Da Gama. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico?

El Superclásico 198 entre Colo Colo y la U se disputará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.