Una nueva polémica estaba azotando a Colo Colo este jueves, luego que el vicepresidente de Godoy Cruz denunciara públicamente que desde el Cacique les adeudaban dineros por el pase de Salomón Rodríguez.

Al mediodía, el dirigente José Mansur conversó con Radio Cooperativa, donde incluso advirtió con llevar el caso a la FIFA, para que el cuadro popular no pudiera contratar en el próximo mercado de fichajes.

Cabe recordar que a inicios de año el Cacique llegó a un acuerdo para hacerse del 50% de la carta del delantero uruguayo por 1,2 millones de dólares, lo que sería pagado en cuotas.

Durante la tarde, el representante del futbolista de 25 años salió a aclarar esta situación en diálogo con Dale Albo, donde indicó que solo se adeuda la última cuota, la cual tiene un pequeño retraso.

“La operación eran tres cuotas, de las cuales las dos primeras ya fueron pagas por Colo Colo, que cubren el 75% de la operación. Y está pendiente una sola cuota que se vencía el 30 de septiembre, que tiene un mes y un poquito, que es algo en el fútbol muy normal, que tengan un atraso de eso”, comenzó explicando Edy Mastrangelo.

“Esa cuota que estamos conversando va a hacer solucionada, prontamente, cosas muy normales en el fútbol y han sido unos caballeros la gente de Colo Colo. Yo no lo llamaría morosidad, es un retraso normal, dentro del fútbol, no tiene trascendencia, se va a solucionar rápidamente”, agregó el agente.

En la instancia, Mastrangelo también se refirió al futuro del cuestionado delantero charrúa, quien no ha convencido en su primera temporada vestido de blanco y negro. Es más, solo lleva dos goles en 24 partidos, y su última conquista fue en febrero.

El futuro de Salomón Rodríguez en Colo Colo

En esa línea, su representante confirmó que hay conversaciones con la dirigencia alba para buscar una salida, donde el plan es enviarlo a préstamo para no perder lo invertido.

“Está buscando una salida, buscando lo mejor tanto para Colo Colo como para Salomón Rodríguez. Cuando uno viene a uno de los grandes de América como es Colo Colo, viene con muchas ilusiones. Lamentablemente, Salomón no pudo mostrar su mejor nivel y no pudo realizar el sueño que él tenía, pero estas cosas en el fútbol suceden. Tenemos que buscar de revalorizar de nuevo y que él encuentre su lugar“, indicó.

“Lo que nosotros hacemos es porque Colo Colo se ha portado muy bien, han sido muy caballeros y muy correctos en todo. Es como debe ser entre gente de bien”, añadió.

“Puede ser un préstamo seguramente porque yo quiero defenderle la inversión que hizo Colo Colo y con un préstamo con Salomón y vuelve a tener el nivel, se va a poder defender claramente la inversión que hizo Colo Colo, para eso trabajamos. Lo hemos hablado con él y siempre buscamos lo mejor para el club y mi representado”, cerró el uruguayo.

Salomón Rodríguez no continuaría en Colo Colo para el 2026. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

