El entrenador Fernando Ortiz lleva casi una semana al mando de Colo Colo, lugo de haber asumido como nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón y el interinato de Hugo González con Luis Pérez.

El argentino que viene de un recorrido importante en el fútbol mexicano busca impregnar su sello al Cacique que quiere salir de la crisis futbolística en su año centenario.

Anoche el estratega de 47 años dio su primera entrevista a DSports, donde habló del esquema que le gustaría usar en el cuadro popular, su relación con Arturo Vidal y cómo lo ha recibido el plantel.

La confusión de Fernando Ortiz con Manley Clerveaux en Colo Colo

Pero también contó una anécdota que le ocurrió en estos primeros días en el Estadio Monumental, específicamente un vergonzoso momento con el juvenil haitiano Manley Clerveaux.

Según contó el propio DT, confundió el nombre de la nueva promesa alba con el reconocido artista jamaiquino Bob Marley, incluso le pidió que le cantara.

“Cuando yo le pregunto y viene Manley, venga le digo, ‘cánteme una canción’. Obviamente nos empezamos a reír todos y él no se animaba a decirme, pobre hijo de Dios, no me dijo soy Manley. Entonces para mí era Marley. Y todas las mañanas yo cada vez que hablo digo ‘venga Marley’ y él no me decía nada”, comenzó contando.

“En un momento me dice ‘no Tano, es Manley’. Uy, entonces le digo venga Manley y lo abrazo, cómo me dijo hijo que no era Marley”, relató Ortiz sobre cómo se dio cuenta que había dicho mal su nombre durante varios días.

Respecto a las condiciones que tiene el novel puntero de 19 años, a quien ya lo tiene entrenando fijo con el primer equipo, destacó lo siguiente.

“Tiene características muy lindas, he revisado entrenamientos, tiene una potencia increíble, tiene un dribling donde se puede sacar un hombre de encima. Las condiciones las tiene”, completó.

