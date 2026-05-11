Patricio Yáñez le pide más regularidad a estos dos jugadores de Colo Colo: “Tienen que ser más…”

El histórico ex jugador de los albos le pide más regularidad a dos jugadores que hicieron un buen partido ante Deportes Concepción.

Colo Colo sueña en grande en esta temporada 2026 y el miércoles buscará la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga cuando tenga que enfrentar a nada más ni nada menos que Coquimbo Unido en el puerto pirata.

En el último compromiso ante Deportes Concepción, Fernando Ortiz se la jugó por Leandro Hernández de titular y Francisco Marchant entrando desde el banco de suplentes. Ambos canteranos albos hicieron una buena presentación.

Leandro Hernández anotó el 2-1 de Colo Colo. | Foto: Photosport

Quien les exigió que mantengan el rendimiento sostenido en el tiempo y no sean ‘laguneros’ fue Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que ambos “Son irregulares. De repente tienen todas las chances y hacen tremendo partido, pero después en otros no la tocan”.

“Los dos tienen que ser más regular, Francisco Marchant y Leandro Hernández… hay otros a los que les dan más oportunidades”, dijo en relación a la paciencia que se le tiene a los jugadores de casa versus otros que vienen de afuera.

Palabras más, palabras menos, tanto Leandro Hernández como Francisco Marchant buscarán seguir siendo una alternativa real para Fernando Ortiz y ganarse un puesto de titular indiscutido en Colo Colo.

Publicidad

En síntesis

Colo Colo buscará clasificar a semifinales de Copa de la Liga este miércoles ante Coquimbo.

Leandro Hernández y Francisco Marchant fueron evaluados por su desempeño ante Deportes Concepción.

Patricio Yáñez exigió mayor regularidad a los canteranos albos para consolidarse como titulares.