Patricio Yáñez critica a dos puntos bajos en Colo Colo ante Coquimbo: “No pasó absolutamente nada”

El histórico ex jugador de Colo Colo analiza la caída ante Coquimbo Unido y critica con fuerza a dos jugadores que no estuvieron a la altura.

Colo Colo hizo un partido para el olvido el día de ayer ante Coquimbo Unido y quedó colgando de un hilo en la Copa de la Liga, donde ahora necesita que Deportes Concepción les robe puntos a los piratas en la última fecha y el Cacique derrotar a Huachipato.

Uno que estuvo atento al compromiso fue Patricio Yáñez, quien en F90 de ESPN Chile dijo que fue un “Mal partido, un pésimo partido de Colo Colo. Independiente de los jóvenes, el resto todos tienen la experiencia… del minuto 5 al 15 logra tener un par de remates, cierta profundidad y nada más”.

Leandro Hernández tuvo un bajo partido. | Foto: Photosport

Yáñez les carga la mano a dos jugadores: “Entiendo que se plantea que muchas veces jugar con pie cambiado te obliga a hacer lo más fácil o lo más cómodo que es jugar hacia adentro, pero ahí tiene que estar la voz del técnico para decirle ‘Marchant, ándate a la izquierda y trata de desbordar’, lo mismo con Hernández, pero no pasó absolutamente nada”.

“Encontré que fue un retroceso enorme. Uno decía que no le gustaba en el paladar Colo Colo, pero logra cerrar los partidos. Uno se queda con el funcionamiento y me parece que ha sido de los peores partidos que le he visto”, complementó sobre el partido en sí.

Lo cierto es que Colo Colo quedó muy complicado en la Copa de la Liga y ahora deberá cambiar el switch rápidamente, ya que el domingo recibe la visita de Ñublense por la Fecha 12 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

Patricio Yáñez calificó como un pésimo partido el desempeño de Colo Colo ante Coquimbo.

El club Colo Colo necesita vencer a Huachipato para clasificar en la Copa de la Liga.

El equipo enfrentará a Ñublense por la Fecha 12 de la Liga de Primera 2026.