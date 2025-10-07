Este martes en Colo Colo hablaron dos jugadores en la previa del partido amistoso contra Deportes Puerto Montt, donde mañana viajarán a la Región de Los Lagos para enfrentar al Velero por la tarde.

El primero en declarar fue el volante Claudio Aquino, quien se refirió a la importancia de este duelo preparatorio con miras a la recta final de la Liga de Primera 2025.

Mientras que el defensa Sebastián Vegas apuntó al siguiente partido oficial de los albos por la fecha 24 del torneo, cuando visiten al líder Coquimbo Unido el domingo 19 de octubre a las 21:30 horas en el Etsadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Pensando en aquel compromiso, el zaguero de 29 años se refirió a últimas dos semanas de trabajos intensos al mando del entrenador Fernando Ortiz.

“Han sido buenas semanas de trabajo, me parece que sirvieron mucho estos días para ponerse bien, para aprovechar este parón (del Mundial Sub 20), para conocer más al profe, lo que quiere, lo que busca. Nosotros mejorar en todo aspecto, en lo físico, en lo táctico y así estar al cien cuando inicie el campeonato”, comenzó diciendo al canal oficial del club.

“Nos ayuda mucho, me parece que dentro del tiempo sin jugar a veces lo que más falta ese ritmo de partido, que al final estos partidos (amistosos) son para eso, para seguir buscando esa mejora, para seguir poniendo en práctica las ideas del entrenador y nosotros para llegar bien para lo más importante que es el campeonato”, añadió.

Respecto al partido contra Coquimbo Unido al regreso del receso por el Mundial Sub 20, el defensor que está a préstamo desde Monterrey, indicó:

“Un buen rival, así que aprovechamos estos partidos, los entrenamientos igual, tratamos de ponernos a punto, de la idea del profe llevarla a cabo y llegar al cien. Al final lo más importante que es eso, para Coquimbo”.

Sebastián Vegas en la previa del amistoso entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. (Foto: Captura)

¿Cuándo y a qué hora es el amistoso de Deportes Puerto Montt vs Colo Colo?

El partido amistoso entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se jugará este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue. El duelo será transmitido por ESPN y Disney+.