Este martes Colo Colo tuvo su último entrenamiento para visitar mañana a Deportes Puerto Montt en el sur en partido amistoso en medio del receso del fútbol chileno por el Mundial Sub 20.

Los albos esta jornada realizaron la práctica en el complejo deportivo del Sifup en Pirque, ya que debieron salir del Estadio Monumental donde esta noche se presenta el rapero estadoundiense Kendrick Lamar.

En medio de los preparativos, habló con el canal oficial del club el volante Claudio Aquino, quien se refirió a los trabajos que han hecho bajo las órdenes del entrenador Fernando Ortiz durante el parón.

“Bien, contento, trabajando con el grupo que es lo que necesitamos, tratar de corregir las cosas que no hicimos del todo bien en el partido anterior, para seguir mejorando como equipo, como grupo. Contento por tener estos días libres para poder trabajar y estar a disposición del entrenador”, expresó el futbolista argentino.

“Estos días nos sirvieron para poder trabajar, poder adaptarnos a lo que el entrenador nos pide, creo que el partido anterior ya lo pudimos hacer de buena manera. Hay cosas por corregir así que estos días nos vinieron bien para trabajar tranquilos”, añadió.

Las expectativas para el amistoso en el sur

También se refirió al partido de mañana en la capital de la Región de Los Lagos, donde enfrentarán al líder de la Segunda División, la tercera y última categoría profesional del balompié nacional.

“Para nosotros va a ser un partido importante, lo vamos a tomar con la seriedad que se merece. Creo que ellos también tienen un buen equipo para hacer un buen partido con nosotros, así que ojalá lo podamos hacer de la mejor manera”, adelantó Aquino.

Claudio Aquino declarando desde el complejo deportivo del Sifup. (Foto: Captura)

¿Cuándo y a qué hora es el amistoso de Puerto Montt vs Colo Colo?

El partido amistoso entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se jugará este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue. La transmisión será a través de ESPN y Disney+.