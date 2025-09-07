Fernando Ortiz completó ya su primera semana al mando de Colo Colo y ya comienza a fijarse quiénes son las figuras con las que contará en su plantel.

El “Tano” llegó a Macul imponiendo un sello que hace rato no se veía en el “Cacique”. Personalidad tiene de sobra, aunque él señaló todo lo contrario en su primera conferencia de prensa.

Esta semana no contó con figuras que están en la Selección Chilena como lo son Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, así como tampoco con Francisco Marchant quien se encuentra en un microciclo con la Sub-20 pensando en el Mundial de la categoría a realizarse dentro de muy poco.

Con ese panorama, el “Tano” trabajó estos días con los de más experiencia pero también con parte de su cantera, donde destacaron nombres como los de Manley Clerveaux, quien hace bastante tiempo dejó de ser considerado por Jorge Almirón.

Se encuentra a prueba: Colo Colo suma a importante figura

Esta vez en Colo Colo sumaron a una nueva joya para su cantera: se trata del seleccionado Sub-20 boliviano Percy Añez, quien se encuentra a prueba en la proyección alba y estará en Pedrero hasta finales de la próxima semana. De convencer, podría sumarse una interesante alternativa y, porqué no, repetir la fórmula que alguna vez hizo brillar a figuras como Pablo Solari y Alan Saldivia.

Añez, de 20 años, juega como volante y ya tuvo roce internacional con la selección juvenil altiplánica. A su vez, suma pasos por clubes de su país como Always Ready y The Strongest.

Percy Añez se encuentra a prueba en el Monumental (Foto: Colo Colo)

El jugador se encuentra actualmente a prueba para la proyección del “Cacique”. Sería muy rápido aventurarse a decir que Ortiz pueda considerarlo sin siquiera aún saber si continuará en Pedrero.

Sin embargo, si todo sale cómo él espera y logra convencer a los encargados del fútbol joven, considerando además que el nuevo DT del primer equipo colocolino aseguró que contará con juveniles siempre y cuando rindan como él necesita, perfectamente podríamos estar hablando de un nuevo gran descubrimiento en “La Ruca”.