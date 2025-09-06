Este sábado se dio fin a la gira centenario de Colo Colo, donde el equipo de las leyendas del Cacique recorrió todo Chile a lo largo y ancho, disputando partidos amistosos contra combinados locales en cada una de las regiones.

El duelo final fue esta tarde en el Estadio Monumental contra los históricos de Alianza Lima, quienes viajaron desde Perú especialmente para este evento, en el denominado “Clásico de la Hermandad”.

La victoria fue para el cuadro popular que se impuso por 2-1 a los limeños, que pese al resultado tuvieron una destacada actuación del arquero Leao Butrón.

La apertura de la cuenta para Colo Colo fue a través de un cabezazo de Miguel Riffo a los 34 minutos del primer tiempo tras un centro de Esteban Paredes.

El empate para el elenco íntimo fue obra de Junior Viza, quien también de cabeza convirtió a los 48′, recién iniciado el complemento.

Mientras que Gonzalo Fierro con un lanzamiento penal puso el 2-1 definitivo para los albos, anotando con un fuerte derechazo al palo derecho del golero Francisco Pizarro en los 66′.

Sobre el final fue expulsado por doble tarjeta amarilla Frank Ruiz en la visita, por reclamos al árbitro Pablo Pozo.

Las leyendas de Colo Colo y Alianza Lima tras el “Clásico de la Hermandad”. (Foto: CSD Colo Colo)

Así se presentó Colo Colo

Formación de Colo Colo: Eduardo Lobos; Álvaro Ormeño, Luis Mena, Miguel Riffo, Rodolfo Madrid; Arturo Sanhueza, Rodrigo Meléndez, Jaime Valdés; Gonzalo Fierro, Manuel Neira y Esteban Paredes.

Ingresaron: Pablo Contreras, Eduardo Vilches, Miguel Aceval, Boris Rieloff, Joel Reyes, Braulio Leal, Alejandro Carrasco, Fernando Vergara, Mario Cáceres, Gonzalo Lorca y Francisco Arrué.

Entrenadores: Jaime Pizarro y Marcelo Barticciotto

Coordinador: Eddio ‘Yeyo’ Inostroza