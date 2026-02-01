En Colo Colo avanzan en la búsqueda del reemplazante de Esteban Pavez tras su salida a Alianza Lima, donde hay tres candidatos para llegar al Estadio Monumental en aquel pusto.

Estos son Ignacio Saavedra del FC Sochi de Rusia, Pablo Ruiz del Real Salt Lake de la MLS y Álvaro Madrid de Everton de Viña del Mar.

Los dos últimos son los que están más avanzados y de aquí saldría el nombre del sustituto del Huesi, incluso los albos ya enviaron una propuesta por el capitán de los Ruleteros.

Según información de Radio Cooperativa, Colo Colo solicitó el préstamo de Madrid con opción de compra, lo que en primera instancia no fue aceptado por el elenco Oro y Cielo.

Eso sí, enviaron una contraoferta buscando la venta de una parte del pase del futbolista de 30 años. El monto serían 300 mil dólares pero conversable, ya que se podrían bajar a 250 mil de la moneda estadounidense.

En Everton están abiertos a la venta de Álvaro Madrid a Colo Colo. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

Mientras tanto, el jugador oriundo de Valparaíso le solicitó al entrenador Javier Torrente no ser considerado para el partido de mañana (lunes) contra Unión La Calera, pues al jugar quedará inhabilitado para ser transferido a otro equipo de la Liga de Primera 2026.

