El Club Social y Deportivo Colo Colo vivió este lunes una emotiva jornada con la ceremonia “Por Siempre Chamaco”, instancia en la que se trasladaron los restos de Francisco Valdés, uno de los máximos ídolos de la institución, al Mausoleo de los Viejos Cracks en el Cementerio General. El acto reunió a familiares, dirigentes, exfutbolistas e hinchas que quisieron rendir homenaje al eterno capitán albo.

Durante la ceremonia, Pilar Valdés, hija del legendario jugador fallecido en 2009, agradeció el cariño del club y su gente, resaltando la importancia de este nuevo espacio. “Desde hoy mi papá será parte de este lugar donde todos los colocolinos y colocolinas se encuentran con el pasado. Desde ahora, papá descansa por siempre”, expresó emocionada.

El presidente del CSyD Colo Colo, Edmundo Valladares, también tomó la palabra para destacar el legado imborrable de Chamaco. “Pertenece a su familia, a su barrio, pero también al pueblo colocolino. Lo que Chamaco nos legó no va a morir, como sus goles. Logró reunirnos nuevamente; como debe ser Colo Colo”, señaló en un mensaje que caló hondo entre los presentes.

Tras un minuto de silencio y la interpretación del himno del club, la ceremonia llegó a su punto más simbólico: el féretro de Chamaco Valdés fue llevado hasta su nuevo lugar de descanso. La procesión estuvo encabezada por figuras emblemáticas del club como Sebastián “Chamagol” González, Carlos Caszely, Esteban Pavez, además de Valladares y Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

De esta manera, Colo Colo selló un homenaje largamente esperado para uno de los futbolistas más influyentes de su historia. Un gesto que refuerza la memoria colectiva del club y que instala a Chamaco Valdés, definitivamente, en el panteón eterno de los nombres que construyeron la identidad del Popular, en donde ahora se podrá ir cada vez a cantar: “aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. Los goles de Chamaco no tienen que morir”.

DATOS CLAVE

Los restos de Francisco Valdés, uno de los máximos ídolos de Colo Colo, fueron trasladados al Mausoleo de los Viejos Cracks en el Cementerio General.

La ceremonia “Por Siempre Chamaco” reunió a familiares, dirigentes y figuras como Carlos Caszely y Esteban Pavez para rendir homenaje.