Deportes Limache sufrió una dura derrota ante Palestino (1-2) en La Cisterna y quedó colgando en la tabla de posiciones en la lucha por no descender. Ahora, el conjunto ‘Cervecero’ tendrá un duro desafío el próximo domingo cuando les toque visitar a Universidad de Chile por la Fecha 27.

Eso sí, el conjunto limachino sufrirá ante la U la sensible baja de su máxima figura Daniel ‘Popín’ Castro, quien fue expulsado ante los árabes por un brutal planchazo que le costó la expulsión por parte de Piero Maza.

La jugada que encendió la polémica se desató al inicio del segundo tiempo. El delantero, quien venía de ser figura en la fecha anterior ante Colo Colo, disputó un balón dividido con el lateral Jason León.

Daniel Castro fue expulsado y no estará ante la U el próximo domingo (Photosport).

En su intento por recuperar la posesión, el goleador impactó al defensor con un violento planchazo. Piero Maza, sancionó inicialmente la acción con una tarjeta amarilla.

Sin embargo, la cabina del VAR intervino de inmediato, recomendando al juez FIFA revisar la acción en el monitor. Tras observar la repetición, Maza rectificó su decisión inicial: la gravedad de la agresión fue evidente, por lo que cambió la amarilla por la tarjeta roja directa, dejando al equipo con diez jugadores.

De esta forma el atacante, que lleva 14 goles este año, será una sensible baja para Deportes Limache en el choque del próximo domingo ante los universitarios en el estadio Santa Laura.

