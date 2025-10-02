En Colo Colo ya comenzaron a planificar el próximo mercado de fichajes, donde irían en busca de nuevos laterales para el equipo que dirige Fernando Ortiz. Uno de los nombres sería Jorge Espejo de Audax Italiano.

Aunque primero deben resolver lo que pasará con el actual carrilero diestro del Cacique, el bicampeón de América Mauricio Isla, quien termina contrato en diciembre y está en duda su renovación.

Sobre aquello opinó el ídolo albo Marcelo Barticciotto, quien en sus labores de comentarista en Radio Cooperativa se refirió a lo que debe resolver Colo Colo.

“Yo no sé lo que le va a costar a Colo Colo renovarle el contrato, yo creo que eso se va a poner todo en la balanza”, comenzó diciendo el exfutbolista.

“Con ciertos jugadores los clubes avanzan en las renovaciones mucho antes de que se le termine el contrato, y con otros toman cierto recaudo, como en el caso de Isla. Hay que ver si Colo Colo clasifica a la Copa Libertadores, si clasifica a la Sudamericana, si le va a costar mucho al club renovarles, se pone todo eso en la balanza”, añadió sobre la situación del Huaso.

Seguido, indicó que todo va a depender de si el director técnico tiene considerado al lateral de 37 años en su proyecto para la próxima temporada.

“Es un tema institucional, pero hay que ver si el técnico también lo quiere para el próximo año. A ver cuál es la lista del técnico de los jugadores que va a querer. Yo creo que va a depender mucho del técnico también, de si el técnico lo tiene en cuenta”, comentó Barti.

Mauricio Isla va a cumplir un año y medio en Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Barticciotto aprueba a Jorge Espejo para Colo Colo

Respecto al nombre de Jorge Espejo, como opción de refuerzo, Barticciotto aprobó la opción de apuntar a un jugador más joven (25 años) para refrescar la plantilla.

“Uno puede también apuntar a un muchacho más joven, que quizás sea promesa. Espejo creo que cumple los requisitos, porque es un chico joven. Pero uno puede apuntar a eso también”, señaló.

“Hay que ver el proyecto que tiene el club, qué opina Daniel Morón (gerente deportivo), qué opinan los dirigentes, y sobre todo el técnico”, completó el campeón de la Copa Libertadores 1991.