Colo Colo femenino se mide ante Libertad en busca del paso a las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores. En un partido vertiginoso, apareció nuevamente Mary Valencia para decretar el primero de las albas.

El “Cacique” de Tatiele Silveira tuvo las más claras durante casi una hora de juego. En el primer tiempo, la más clara fue obra de Yenny Acuña que sacó una defensa rival de la línea.

Fue recién a los 60′ que apareció la gran heroína y goleadora alba, Mary Valencia, quien tras una gran jugada colectiva del cuadro popular empujó el balón con la cabeza hasta el fondo de la red.

De momento, Colo Colo femenino se mete parcialmente en las semifinales de la Copa Libertadores. De concretar su paso a la fase de cuatro mejores, podría verse las caras ante Sao Paulo (equipo al que venció por la mínima en la fase de grupos) o el Deportivo Cali, equipo ganador del Grupo D que integraba la U. de Chile.

Dato no menor: Mary Valencia ha anotado, hasta ahora, todo los goles del conjunto albo femenino en este certamen.

Así fue el gol de Mary Valencia para Colo Colo femenino